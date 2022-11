Undicesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Tris del Levante Azzurro nel derby contro la Rinascita Rutiglianese (nona sconfitta stagionale), quinto pari per la Virtus Palese sul campo del Don Uva. Cadono il Capurso (contro la Virtus San Ferdinando) e il Bitritto Norba in uno scoppiettante match contro la Nuova Spinazzola: a quest'ultima ha replicato la Virtus Mola, vittoriosa nel posticipo contro l'Atletico Acquaviva e ancora in testa alla classifica.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nell'undicesima giornata

Bitritto Norba-Nuova Spinazzola 2-3 [Gagliardi (B), Daddabbo (B), Hurtado (NS), Ieva (NS), Sisalli (NS)]

Don Uva-Virtus Palese 0-0

Levante Azzurro-Rinascita Rutiglianese 3-0 [Grazioso al 45', De Giglio al 57', De Santis al 64']

Capurso-Virtus San Ferdinando 1-2 [Armenise (C), Patruno (VSF), Patruno (VSF)]

Virtus Mola-Atletico Acquaviva 2-0 [Turitto, Strippoli]

Promozione Puglia, la classifica del girone A