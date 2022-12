Unione Sportiva Mola, colpo per il centrocampo: tesserato Fionn Reilly

FIONN REILLY ha scelto Mola!

Centrocampista classe 96, cresciuto nel Drogheda United nella Premier Division Irlandese, giunge in Italia dove ha modo di farsi apprezzare per le sue eccelse doti tecniche e realizzative dapprima con l'Azzurra Colli e, successivamente, con Avetrana e Manduria in Eccellenza dove nella scorsa stagione realizza ben 11 reti. Altro colpo da novanta messo a segno dal DS Dammacco che porta a Mola un calciatore esplosivo e roccioso che saprà entusiasmare i tifosi biancoazzurri.

Benvenuto a Mola, Fionn!

Fonte: comunicato ufficiale Unione Sportiva Mola