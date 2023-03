Unione Sportiva Mola, domenica al Comunale di Capurso arriva il Manfredonia: il precedente della passata stagione

Squadra in casa

Squadra in casa Unione Sportiva Mola

Grande appuntamento per l'Unione Sportiva Mola, in serie positiva da ben dodici partite (otto vittorie, le ultime quattro tra l'altro consecutive, e quattro pareggi): domenica 12 marzo, presso il campo sportivo Comunale di Capurso, arriverà la capolista Manfredonia. Calcio d'inizio fissato alle ore 16:00. I biancazzurri puntano ad allungare la striscia di risultati utili e provare ad avvicinarsi ancora di più alla zona podio: attualmente il Corato terzo in classifica è distante un solo punto, mentre il Bisceglie quattro. Sono 42 i punti totalizzati dalla formazione guidata da Giacomo Marasciulo.

Nella passata stagione l'Unione Sportiva Mola, che all'epoca era denominato Città di Mola, riuscì ad avere la meglio sul Manfredonia tra le mura amiche, per 3-0. Era il 22 novembre 2021: Giuseppe Lopez aprì le marcature al 15', mentre il raddoppio fu firmato da Vito Falcionieri al 30'; a chiudere i giochi definitivamente fu il sigillo di Ciro Raia arrivato all'80'.