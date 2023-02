Unione Sportiva Mola, domenica c'è il recupero con il San Marco: tre punti per rimanere in alto

Il campionato di Eccellenza pugliese osserverà in questo weekend un turno di riposo, per via della finale di ritorno della Coppa Italia tra Manduria e Manfredonia. Tuttavia andranno in scena due recuperi, entrambi relativi alla sedicesima giornata: uno di questi vedrà impegnato l'Unione Sportiva Mola contro il San Marco, allo stadio Parisi (domenica 5 febbraio, alle ore 15:00). L'altro match, del girone B, è Avetrana-Maglie.

La partita non andò in scena lo scorso 22 gennaio a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco. Per i biancazzurri è un'occasione importante per accorciare in classifica e restare nelle zone alte: in caso di vittoria l'Unione Sportiva Mola salirebbe da 29 a 32 punti portandosi a due lunghezze dal terzo posto occupato dal Corato. Finora sono stati ottenuti 8 successi, 5 pareggi e 3 ko; i gol fatti ammontano a 26, mentre quelli subiti sono 18. Un recupero importante, per rimanere nei pressi della vetta della classifica.