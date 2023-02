Unione Sportiva Mola: esonerato il tecnico Vito Castelletti

Fulmine a ciel sereno in casa Unione Sportiva Mola: la dirigenza ha esonerato l'allenatore Vito Castelletti, che ha assunto la carica dallo metà ottobre scorso in sostituzione di Massimiliano Tangorra. Attualmente i biancazzurri sono quarti in classifica a quota 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte), a 9 lunghezze di distanza dai primi due posti occupati da Manfredonia e Bisceglie. L'Unione Sportiva Mola renderà noto il sostituto a stretto giro.

Unione Sportiva Mola, esonerato Castelletti: il comunicato

"La Società Unione Sportiva Mola, comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra il Mister, Sig. Vito Castelletti, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per un proficuo proseguimento della propria carriera".

Nel corso delle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo responsabile tecnico.