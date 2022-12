Unione Sportiva Mola, esperienza per la porta: ingaggiato Francesco Leuci

L'Unione Sportiva Mola si assicura l'esperienza di Francesco Leuci per la porta. L'estremo difensore classe 1992 nel corso della sua carriera ha militato anche in Serie C con le maglie di Martina (prima parte della stagione 2012/2013) e L'Aquila (seconda parte del 2012/2013), oltre che nell'Arezzo. Lo scorso anno invece ha totalizzato 18 presenze nel girone H della Serie D in forza alla Virtus Matino, mentre la prima parte del campionato attualmente in corso l'ha trascorsa al San Severo.