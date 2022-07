Unione Sportiva Mola, formalizzato il ritorno di Stefano Santoro

Nuovo innesto per la difesa dell'Unione Sportiva Mola. La società biancazzurra ha infatti tesserato il jolly Stefano Santoro: per il terzino sinistro classe 2000, che può essere schierato anche come centrocampista laterale, è un ritorno visto che nella prima parte della passata stagione ha militato nel Città di Mola prima di passare alla Vigor Trani. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Corato in Eccellenza e anche quella del Gravina in Serie D, raccogliendo 10 presenze nella stagione 2017/2018.