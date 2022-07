Unione Sportiva Mola, Francesco Morgese nominato direttore sportivo

Sarà Francesco Morgese, il Direttore Sportivo della Unione Sportiva Mola che metterà al servizio della società, l'esperienza maturata in tanti anni di calcio in piazze importanti come Bitonto, Trani e Martina.

Ecco le prime parole del direttore in biancoazzurro: "Per me è motivo d'orgoglio poter svolgere il ruolo di D.S in una piazza importante come Mola, per questo ringrazio i Presidenti Marino Liuzzi e Agostino Divella per la fiducia concessa, mi impegnerò affinché si possano raggiungere i risultati prefissati dalla società. Il ruolo principale di un direttore sportivo, è offrire al proprio allenatore, un parco di giocatori che gli permetta di avere svariate soluzioni alternative in tutti e tre i reparti. Assieme alla società, stiamo allestendo una squadra che veda esclusivamente uomini, ancor prima che giocatori, indossare ed onorare dal lunedì alla domenica, la maglia biancoceleste. Qui a Mola, voglio solo gente disposta a lottare fino all'ultimo minuto per questa maglia e per questi colori".

Fonte: Comunicato ufficiale Unione Sportiva Mola