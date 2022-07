Unione Sportiva Mola, scelto Massimiliano Tangorra come allenatore

L'Unione Sportiva Mola ha compiuto la sua scelta per la panchina: sarà Massimiliano Tangorra a guidare la squadra nella stagione 2022/2023. Ufficiale l'accordo con il tecnico classe 1970, che nel corso della sua carriera ha vissuto una doppia esperienza in Serie C al Monopoli, prima dal 2015 fino al 2 aprile 2016 e poi dall'agosto fino a dicembre del 2017. Nel 2019/2020 è stato inoltre l'allenatore del Barletta.

Unione Sportiva Mola-Massimiliano Tangorra, il comunicato ufficiale

L'Unione Sportiva Mola é lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della squadra a Massimiliano Tangorra per la stagione sportiva ormai alle porte.

Siamo certi che Mr Tangorra saprà mettere al servizio del gruppo, l'esperienza maturata durante la sua lunga e prestigiosa carriera quale calciatore nei professionisti, oltre che come tecnico del Monopoli in Lega Pro e del Barletta in Eccellenza.n Benvenuto a Mola Mister e buon lavoro!