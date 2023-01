Unione Sportiva Mola, per il centrocampo firmato Saliou Tirera

L'Unione Sportiva Mola rafforza la propria mediana con la firma del centrocampista senegalese Saliou Tirera. Il classe 2001 arriva dopo aver maturato un'esperienza in forza al Terracina; nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Milano City, Isernia e Bovalinese. Si tratta della quarta operazione in entrata compiuta nelle ultime settimane dall'Unione Sportiva Mola, che in precedenza aveva tesserato l'attaccante Gaetano Palmisano (proveniente dal Chieti) e i centrocampisti Lorenzo Legari (ex Unione Calcio Bisceglie) e l'esperto Daniele Fiorentino.