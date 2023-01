Unione Sportiva Mola, preso per la porta Giuseppe Vitariello

Rinforzo tra i pali per l'Unione Sportiva Mola, che ha annunciato la firma di Giuseppe Vitariello. Il portiere classe 2003 ha trascorso la prima parte della stagione in corso all'Ortona ed è cresciuto nel settore giovanile del Bari; nel 2021/2022 ha militato nel Molfetta totalizzando una presenza nel match dell'ultima giornata di campionato, quello perso dai baresi per 5-4 contro il Nardò.