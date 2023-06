Unione Sportiva Mola, tutti i marcatori della stagione 2022/2023

L'Unione Sportiva Mola ha realizzato 56 gol nella regular season del girone A del campionato di Eccellenza pugliese, classificandosi come terzo miglior attacco del raggruppamento dietro a Manfredonia e Unione Calcio Bisceglie. Sono stati diciassette in totale i calciatori andati a segno: nessuno tuttavia ha superato la doppia cifra.

Il miglior marcatore di squadra è stato Gaetano Palmisano, autore di 9 reti in dieci presenze, seguito da Amara Doukoure che ne ha totalizzate 8; poco dietro Francesco Ingredda (6 gol) e Salih Pape Cissé (fermatosi a quota 5): Christian Tiboni ha totalizzato 4 centri, 3 a testa invece per Flavio Ferrante e Moussa Souare. Poi c'è un poker di calciatori che ha raccolto 2 gol ciascuno ossia Sebastiano Di Stefano, Sadikh Diagne, Fabrizio Fasciano e Felice Taccogna. Una rete a testa infine per Enrico Colella, Ernesto Disposto, Daniele Fiorentino, Diego Mongello, Simone Ricucci e Serigne Tirera.