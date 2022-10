Venezia-Bari, le pagelle: Antenucci-Cheddira, coppia da favola. Caprile e Vicari blindano la difesa

Anche a Venezia il Bari ha offerto una prova di sorprendente sostanza e qualità, ottenendo una meritata vittoria. In casa di una delle tre compagini retrocesse dalla A, che ha tra le sue file tanti giocatori di categoria superiore, i biancorossi hanno quasi sempre avuto le redini del gioco.

Positiva la prova di tutti i reparti, a cominciare dall'attacco che ha visto entrambi i centravanti andare a segno. Antenucci ha aperto le marcature, Cheddira ha deciso l'incontro dal dischetto. Al Penzo hanno funzionato a meraviglia anche il centrocampo e la difesa, ma è stato soprattutto l'atteggiamento di squadra, autoritario nel primo tempo, volitivo nella ripresa quando dopo essere andati in vantaggio ed essere stati riacciuffati, i Galletti si sono proiettati alla ricerca della vittoria venendo premiati.

I migliori Today

Cheddira 7,5: Sembra avere meno spazi del solito, ed è normale visto che rappresenta un pericolo conclamato per le difese avversarie, ma grazie alla sua caparbietà riesce a trovare il modo di incidere anche col Venezia, offrendo ad Antenucci l'assist per il momentaneo 0-1, e guadagnandosi e trasformando il rigore che vale la vittoria. Sempre più decisivo e in testa alla classifica dei marcatori di Serie B con 8 reti in altrettante partite.

Antenucci 7: Un'altra prestazione sorniona dell'attempato bomber molisano. Svaria su tutto il fronte offensivo cercando di dare pochi riferimenti e aprire spazi per i compagni, poi in apertura di ripresa fa ciò che da sempre gli riesce meglio, fare gol.

Salcedo 7: Ancora una volta entra dalla panchina e incide positivamente sul match. Dopo l'assist offerto a Scheidler contro il Brescia, è autore di un altro passaggio decisivo, questa volta per Cheddira, lanciato a rete e poi atterrato con conseguente calcio di rigore che vale la vittoria.

Maiello 7: Spesso se ne parla poco in rapporto ad altri calciatori ma il suo contributo nelle due fasi è a dir poco determinante. In avvio ha anche una buona occasione per colpire ma non è preciso.

Vicari 7: Partita attentissima del centrale ex Spal, davvero bravo nelle letture difensive che non consentono a Pojhanpalo e Novakovich di fare danni.

Di Cesare 7: Carisma, attenzione, grinta. Sono questi gli ingredienti principali della partita del capitano, ancora una volta tra i migliori.

Caprile 7: Incolpevole sul gol di Ceccaroni, lasciato troppo libero di colpire di testa, compie una parata determinante in pieno recupero sul tiro a botta sicura di Pierini e salva il risultato.

Venezia-Bari 1-2: pagelle e tabellino

VENEZIA (3-5-2): Joronen 5,5; Wisniewski 6, Modolo 5,5, Ceccaroni 6,5; Zampano 6 (84' Pierini sv), Andersen 5 (54' Tessman 5,5), Busio 5,5 (74' Fiordilino sv), Cuisance 6,5 (84' Johnsen), Haps 5,5; Novakovich 5 (55' Cheryshev 5,5), Pohjanpalo 5. A disp.: Bruno, Candela, Ceppitelli, de Vries, St. Clair, Svoboda, Zabala. All. Javorcic 5,5

BARI (4-3-1-2): Caprile 7; Pucino 6,5, Vicari 7, Di Cesare 7, Ricci 6,5 (89' Mazzotta sv); Maita 6,5 (77' Benedetti 6,5), Maiello 7, Folorunsho 6,5; Bellomo 6,5 (71' D'Errico 6); Cheddira 7,5 (89' Terranova sv), Antenucci 7 (71' Salcedo 7). A disp.: Frattali, Botta, Zuzek, Scheidler, Ceter, Dorval, Mallamo. All. Mignani 7

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Del Giovane - Rossi C.

IV: Di Graci

VAR: Di Paolo

AVAR: Affatato

Note - ammoniti Antenucci (B), Di Cesare (B) Pucino (B), Haps (V). Recupero: 1' pt, 4' st.

Spettatori: 6473 (1585 tifosi ospiti)