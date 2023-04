Venticinquesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A Scoppiettante pareggio nel derby tra Corato e Polimnia, coi neroverdi che si erano portati sul 3-2 salvo poi subire il pareggio definitivo da parte degli ospiti; ad aprofittarne, in chiave playoff, è stata l'Unione Sportiva Mola che ha messo a referto la quindicesima vittoria stagionale ai danni del Borgorosso Molfetta aggianciando dunque il terzo posto in classifica. Nel girone B invece l'Arboris Belli ha subito un poker per mano del Manduria e vede avvicinarsi la zona playout ad un passo. Decisiva l'ultima giornata.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella venticinquesima giornata

Borgorosso Molfetta-Unione Sportiva Mola 0-1 [Palmisano al 58']

Corato-Polimnia 3-3 [Roncone (P), Suriano (C), D'Amico (P), Suriano (C), Suriano (C), Roncone (P)]

Manduria-Arboris Belli 4-0 [D'Ettorre al 20, Pignataro al 56', Cavaliere al 90', Cavaliere al 94']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 64 (punti) Bisceglie 56 Unione Sportiva Mola 51 Corato 51 Polimnia 33 Borgorosso Molfetta 33 Canosa 32 Unione Calcio Bisceglie 32 San Marco 31 Orta Nova 30 San Severo 30 Real Siti 27 Foggia Incedit 18 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B