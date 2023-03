Ventiduesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A è andato al Corato il derby barese che ha visto coinvolto il Borgorosso Molfetta: quattordicesima vittoria stagionale per i neroverdi, ottavo ko per i biancorossi; ottavo risultato utile di fila per il Polimnia, nel botta e risposta casalingo contro l'Orta Nova. Nel girone B l'Arboris Belli ha incassato un pokerissimo per mano dell'Ugento, che è valso l'undicesima sconfitta complessiva.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiduesima giornata

Corato-Borgorosso Molfetta 2-0 [Kone al 61', Suriano al 67']

Polimnia-Orta Nova 2-2 [Roncone (P), Lanzone (O), Roncone (P), Di Dedda (O)]

Unione Sportiva Mola-Manfredonia 0-1, ancora in corso [Morra]

Arboris Belli-Ugento 1-5 [Munoz (U), Nestola (U), Munoz (U), Munoz (U), Cordary (U), Amodio (B)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 55 (punti) Bisceglie 49 Corato 46 Unione Sportiva Mola 42 Unione Calcio Bisceglie 32 Polimnia 32 San Marco 30 Borgorosso Molfetta 30 Canosa 28 San Severo 26 Real Siti 25 Orta Nova 24 Foggia Incedit 11 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B