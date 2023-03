Ventiduesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Secondo successo consecutivo per la Virtus Mola da quando Massimiliano Tangorra ha preso la guida della squadra: è il diciassettesimo successo stagionale per i biancazzurri; l'Atletico Acquaviva infligge al Levante Azzurro la quinta sconfitta complessiva effettuando il sorpasso al quarto posto in classifica. La Virtus Palese è tornata a vincere dopo due turni di astinenza battendo il Capurso, successo fondamentale in ottica salvezza per il Bitritto Norba che ha espugnato il campo della Rinascita Rutiglianese: i granata hanno incassato il diciassettesimo ko in campionato.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiduesima giornata

Rinascita Rutiglianese-Bitritto Norba 0-2 [Sifanno al 45']

Atletico Acquaviva-Levante Azzurro 2-0 [Guglielmi, Autorete]

Virtus Palese-Capurso 2-0

Virtus San Ferdinando-Virtus Mola 0-5 [Chiumarulo, Fumai, Paoluccio, Strippoli, Strippoli]

Promozione Puglia, la classifica del girone A