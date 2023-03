Ventiquattresima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A quindicesima vittoria stagionale per il Corato, ottenuta sul campo del San Marco: un successo che alimenta le speranze playoff. Anche perchè il divario tra prima e seconda classificata, rispettivamente Manfredonia e Bisceglie, non è aumentato a seguito della vittoria in rimonta dei Bisceglie sul Polimnia (ottavo ko complessivo per i rossoverdi). Insegue il terzo posto in classifica l'Unione Sportiva Mola, vittoriosa sull'Orta Nova: un buon risultato per i biancazzurri, che in settimana hanno visto dimettersi Marino Liuzzi, il direttore sportivo Danilo Dammacco e il tecnico Giacomo Marasciulo (oltre ai rapporti di collaborazione interrotti con Agostino Divella, Onofrio Pansini e Pasquale Brescia, come reso noto dalla stessa società . Dopo il successo nello scorso turno sul San Marco, il Borgorosso Molfetta cade a San Severo, mentre nel girone B l'Arboris Belli ha incassato la dodicesima sconfitta stagionale: zona playout ora due lunghezze di distacco.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiquattresima giornata

Polimnia-Bisceglie 1-2 [D'Amico (P), Bonnicelli (B), Dambros Da Silva (B)]

San Marco-Corato 1-2 [Salerno (SM), Suriano (C), Dispoto (C)]

San Severo-Borgorosso Molfetta 3-0 [Grumo al 25', Burdo al 32',Papagni al 58']

Unione Sportiva Mola-Orta Nova 4-1 [Palmisano (USM), Ingredda (USM) su rigore, Ferrante (USM), Ingredda (USM)]

Arboris Belli-Virtus Matino 0-2 [Pirretti su rigore, D'Andria]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 61 (punti) Bisceglie 53 Corato 50 Unione Sportiva Mola 48 Borgorosso Molfetta 33 Canosa 32 Polimnia 32 Unione Calcio Bisceglie 32 San Marco 30 San Severo 29 Real Siti 27 Orta Nova 27 Foggia Incedit 15 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B