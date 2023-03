Ventiquattresima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

La Virtus Mola viene fermata sullo zero a zaro dall'Atletico Acquaviva (all'ottavo pari stagionale, rossoblù ancora in piena zona playoff) ma allunga in classifica sulla Nuova Spinazzola, caduta contro il Bitritto Norba. La formazione guidata da Francesco Pedota ha così conquistato la salvezza matematica; salvezza che però non raggiungerà la Rinascitra Rutiglianese, matematicamente retrocessa in prima categoria dopo il pareggio in casa del Levante Azzurro. Ottava vittoria per la Virtus Palese, il Capurso invece ha incassato il diciassettesimo ko contro la Virtus San Ferdinando: la corsa alla salvezza diretta è complessa, al netto del confronto della propria differenza reti (-19) con quella del Città di Trani (-3).

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiquattresima giornata

Atletico Acquaviva-Virtus Mola 0-0

Nuova Spinazzola-Bitritto Norba 0-1 [Foggetti al 10']

Rinascita Rutiglianese-Levante Azzurro 1-1 [De Giglio (LA) al 36', Daddabbo (R) al 77']

Virtus Palese-Don Uva 2-1 [Morea (VP) al 59', Miccoli (VP) al 76', Preziosa (DU) al 90']

Virtus San Ferdinando-Capurso 1-0 [Pugliese]

Promozione Puglia, la classifica del girone A