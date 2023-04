Ventiseiesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Il Corato approda ai playoff grazie al successo esterno maturato sul campo del San Severo e alla contemporanea sconfitta dell'Unione Sportiva Mola contro il Bisceglie, che se la vedrò proprio contro i neroverdi agli spareggi. Pari e patta invece tra Polimnia e Borgorosso Molfetta nel derby di giornata; nel girone B pesantissima sconfitta in extremis per l'Arboris Beli per mano del Gallipoli: i gialloverdi, a seguito anche dei risultati degli altri campi, dovranno guadagnarsi la salvezza nei playout contro il Ginosa.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiseiesima giornata

Unione Sportiva Mola-Bisceglie 1-0 [Ingredda (USM) al 22', Bonicelli (B) al 39'', Sanchez (B) all'88']

Polimnia-Borgorosso Molfetta 1-1 [Sallustio (BM) al 14', Marasciulo (P) al 55']

San Severo-Corato 1-2 [Scardigno (C), Burdo (S), Scardigno (C)]

Arboris Belli-Gallipoli 0-1 [Calò al 94']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 67 (punti) Bisceglie 59 Corato 54 Unione Sportiva Mola 51 San Marco 34 Borgorosso Molfetta 34 Polimnia 34 Unione Calcio Bisceglie 33 Canosa 32 Orta Nova 31 San Severo 30 Real Siti 30 Foggia Incedit 18 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B