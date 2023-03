Ventitreesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Due gli anticipi giocati sabato 18 marzo nel girone A: il Polimnia è caduto dopo otto risultati utili consecutivi sul campo del Manfredonia, che ha rifilato un poker; il Borgorosso Molfetta invece è tornato al successo dopo due turni grazie alla rete di Vitale che ha regolato il San Marco. Tredicesimo successo stagionale per l'Unione Sportiva Mola, che travolge con ben undici reti la Vigor Trani ultima in classifica, mentre nel girone B l'Arboris Belli va avanti di due reti ma alla fine si fa raggiungere dal Maglie e incassa il quinto pareggio stagionale. Nel posticipo una rete di Diomande ha regalato il pareggio in extremis al Corato, contro il Bisceglie. I neroverdi restano a tre lunghezze dal secondo posto.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventiduesima giornata

Manfredonia-Polimnia 4-1 [Giambuzzi (M), Ayman (M), Panelli (M), Lopez (M), Fioravante (P)]

Borgorosso Molfetta-San Marco 1-0 [Vitale al 20']

Vigor Trani-Unione Sportiva Mola 1-11 [Palmisano (VM) su rigore, Musa (VT), Ingredda (VM), Diagne (VM), Tiboni (VM), Palmisano (VM), Fiorentino (VM), Palmisano (VM), Palmisano (VM), Tiboni (VM), Ingredda (VM) su rigore, Di Stefano (VM)]

Bisceglie-Corato 1-1 [Di Rito (B) al 19', Diomande (C) all'87']

Maglie-Arboris Belli 2-2 [Fumarola (AB), Mastronardi (AB), De Michele (M), Carrino (M)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 58 (punti) Bisceglie 50 Corato 47 Unione Sportiva Mola 45 Borgorosso Molfetta 33 Unione Calcio Bisceglie 32 Polimnia 32 San Marco 30 Canosa 29 Orta Nova 27 San Severo 26 Real Siti 26 Foggia Incedit 14 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B