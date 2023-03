Ventitreesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Parie e patta tra Bitritto Norba e Atletico Acquaviva, che conquistano un punto a testa: i rossoblù si portano ad un punto dal terzo posto. Undicesima vittoria stagionale per il Levante Azzurro, autore di un poker sulla Virtus San Ferdinando; colpo per il Capurso, che ha avuto la meglio sull'ostico Lucera tenendo ancora vive le spenza di una salvezza diretta. La Rinascita Rutiglianese invece è stata travolta dalla Nuva Spinazzola: per i granata si complica la corsa verso i playout.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella ventitreesima giornata

Bitritto Norba-Atletico Acquaviva 0-0

Capurso-Lucera 4-2 [Cava (C), Carella (C), Grasso (L), Pozzozengaro (L), Parise (C), Parise (C)]

Levante Azzurro-Virtus San Ferdinando 4-0 [Lomuscio, De Giglio, Schirone, De Giglio]

Nuova Spinazzola-Rinascita Rutiglianese 6-0 [Ieva, Ladogana, Ladogana, Ladogana, Ladogana, Zingaro]

Virtus Mola-Virtus Palese [in campo dalle 18:00]

Promozione Puglia, la classifica del girone A