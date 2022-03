Vibonese-Bari, le pagelle: Scavone entra e la risolve, Polverino blinda la porta

Altro successo pesante per il Bari, che continua indomito la sua marcia verso la promozione. Battuta anche la Vibonese, piegata da un gol nel finale di Manuel Scavone dopo una partita a dir poco complicata, in cui i biancorossi hanno dovuto fare i conti con diverse assenze, fatica e un avversario tutt'altro che rassegnato al suo destino.

I migliori Today

Scavone 7,5: Appena tre minuti per essere decisivo con il gol che vale tre punti quando ci si stava rassegnando al pari. Bravissimo a sfruttare l'occasione concessagli da Mignani, nonostante sia reduce da un periodo in cui sta trovando meno spazio.

Polverino 7: Si fa trovare pronto su tutte le sollecitazioni degli avversari, in particolar modo su un tiro insidiosissimo di Curiale nel primo tempo. Determinante per il risultato.

Terranova 6,5: In una giornata non semplice, comanda la linea difensiva con autorità contribuendo a mantenere la porta inviolata.

Maita 6,5: Il migliore del centrocampo del Bari, cresciuto soprattutto nel secondo tempo con maggiori spazi a disposizione.

I peggiori Today

Botta 5,5: Schierato titolare, non riesce a incidere probabilmente per via di una condizione fisica non ancora ottimale. Costretto a uscire per un fastidio muscolare che andrà valutato.

Paponi 5,5: Anche lui al ritorno nell'undici iniziale non sembra ancora brillantissimo. Vive un primo tempo difficile come tutti i compagni, stretto nella morsa dei difensori calabresi abili a chiudere tutti gli spazi.

D'Errico 5,5: Forse un po' appannato per via delle tante partite consecutive, si vede meno del solito nel vivo del gioco anche se nel primo tempo è sua l'unica conclusione dei galletti.

Vibonese-Bari 0-1: pagelle e tabellino

VIBONESE (4-4-2): Mengoni; Corsi, Suagher, Polidori, Risaliti; Gelonese (89' Zappa), Zibert, Basso, Grillo (89' Ngom); Spina (62' Golfo), Curiale. A disp.: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Ngom, Bellini, Blaze, Panati, Cattaneo, Carosso. All.: Orlandi 6.

BARI (4-3-1-2): Polverino 7; Celiento 6, Terranova 6,5, Di Cesare 6, Mazzotta 6; Maita 6,5, Maiello 6 (79' Scavone 7,5), D’Errico 5,5 (59' Mallamo 6); Botta 5,5 (66' Misuraca 6); Antenucci 6 (79' Simeri 6), Paponi 5,5 (59' Cheddira 6). A disp.: Plitko, Gigliotti, Bianco, Lambiase, Pucino, Rana, Daddario. All. Mignani 6.

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: Lalomia - Camilli

IV: Carrione

Marcatori: 82' Scavone (B)

Note - ammoniti Grillo, Risaliti (V), Mazzotta (B). Recupero - pt, 4' st.