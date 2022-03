Vibonese-Bari, le probabili formazioni: Di Cesare e Botta tornano nell'undici iniziale

Dieci punti di vantaggio sul secondo posto e 6 giornate al termine del campionato. I numeri in chiave promozione sono indubbiamente dalla parte del Bari, che però ancora non ha la certezza matematica di essere promosso.

Non a caso, il tecnico Mignani nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato l'urgenza dei suoi di ottenere punti indipendentemente da chi sia l'avversario di turno.

Dopo le sfide di vertice con Virtus Francavilla e Catanzaro e una partita insidiosa come quella con la Juve Stabia, oggi i galletti faranno visita alla Vibonese, ultima in classifica con 19 punti ma ancora speranzosa di agganciare i play-out che consentirebbero alla squadra di giocarsi le residue chance di salvezza.

Sulla carta sembra una gara ampiamente alla portata dei biancorossi, ma il cui esito è tutto fuorché scontato, poiché il Bari si presenta a questo appuntamento con diverse assenze e potrebbe accusare un po' di fatica dovuta al turno infrasettimanale. Alle 14:30 orario designato per il calcio d'inizio, la concentrazione e la determinazione dovranno essere al massimo per cercare di muovere un altro passo importante verso l'obiettivo Serie B.

Vibonese-Bari: i precedenti

Tra Vibonese e Bari esistono in totale 4 precedenti ufficiali. Il bilancio è favorevole ai pugliesi, vincitori in 2 occasioni, mentre altre 2 partite sono terminate in parità. Positivo il bilancio dell'unico scontro in trasferta, uno 0-1 risalente alla stagione 2020-2021, in cui a decidere fu un rigore di Mirco Antenucci al 34' del primo tempo.

Antenucci andò a segno su rigore anche nella partita d'andata della stagione in corso, quando lo scorso 14 novembre 2021, il Bari ebbe la meglio 2-0 sulla Vibonese al San Nicola, dopo essere passato in vantaggio alla mezz'ora di gioco con Botta.

Come arriva la Vibonese

Per la partita contro i biancorossi, il tecnico dei calabresi, Nevio Orlandi, deve fare a meno degli indisponibili Fornov e Volpe. La formazione rossoblu dovrebbe andare in campo con il 4-4-2: Mengoni tra i pali, poi la difesa composta da Risaliti, l'ex Suagher e Polidori e Mahrous. A centrocampo Spina e Golfo esterni con Zibert e Basso ad agire centralmente, mentre il duo d'attacco dovrebbe essere formato da Grillo e dall'esperto Curiale.

Come arriva il Bari

Ancora diversi assenti per Michele Mignani che per la trasferta calabrese ritrova il solo Di Cesare, al ritorno dalla squalifica, ma deve ancora rinunciare a Belli, Citro, Frattali, Galano e Ricci, tutti alle prese con problemi fisici (non a caso sono stati aggregati anche i giovani Daddario, Lambiase e Rana). Il piano tattico del tecnico biancorosso, ad ogni modo, non dovrebbe variare nonostante le defezioni. Tra i pali ci sarà ancora Polverino, alla terza consecutiva da titolare, a destra dovrebbe partire Celiento nonostante il recupero di Pucino. Non è da escludere che possano esserci variazioni al centro della difesa, dove uno tra Terranova e Gigliotti potrebbe far spazio a Di Cesare, mentre a sinistra Mazzotta è una scelta obbligata. A centrocampo non dovrebbe variare nulla con Maiello in regia affiancato da Maita e D'Errico. Sulla trequarti, alle spalle di Antenucci e Cheddira, Botta dovrebbe finalmente riprendere il suo posto da titolare.

Vibonese-Bari, le probabili formazioni

VIBONESE (4-4-2): Mengoni; Risaliti, Suagher, Polidori, Mahrous; Spina, Zibert, Basso, Golfo; Grillo, Curiale. All. Orlandi.

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: Lalomia - Camilli

IV: Carrione

Vibonese-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Vibonese e Bari, in programma alle 14:30, verrà trasmessa in diretta in esclusiva da Eleven Sports, e potrà essere vista su smart tv o dispositivi mobili attraverso l'app dedicata o in streaming da computer e notebook.