Monopoli, Colombo: "Contro la Vibonese sarà una gara insidiosa, dobbiamo essere forti mentalmente"

Il tecnico dei biancoverdi ha presentato alla vigilia la sfida in programma sabato 6 novembre allo stadio Luigi Razza alle ore 14:30 e valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C