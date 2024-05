Bari, il commovente discorso di capitan Di Cesare prima della gara decisiva con la Ternana

Circolava già da ieri nelle chat di WhatsApp in una versione più corta, ora invece, il Bari ha diffuso il video integrale dell'appassionato discorso con cui Valerio Di Cesare ha caricato i compagni di squadra prima di Ternana-Bari.

“Sono venti che giorni che ogni volta che parlo mi viene da piangere, sembro un bambino - esordisce il centrale romano parlando in piedi davanti al tavolo, con i compagni che lo ascoltano in religioso silenzio -. È stato un anno terribile, siamo arrivati finalmente all’ultima giornata: diamo tutto quello che abbiamo, non per me, perché è il mio compleanno, perché forse è l'ultima partita, ma perchè va fatto. Abbiamo sofferto tanto e stasera dobbiamo dare tutto. Non dobbiamo avere rimpianti di nulla, dobbiamo solo pensare a uscire dal campo al 95' dopo aver dato tutto ciò che abbiamo”. Poi uno scrosciante applauso. Il resto è storia

Il capitano biancorosso, nel giorno del suo 41º compleanno, è stato uno dei maggiori artefici della salvezza conquistata dai suoi. Anche al Liberati è stato decisivo realizzando la rete del momentaneo 1-0 con una splendida mezza rovesciata nei minuti finali del primo tempo. Una rete bellissima e pesantissima che ha messo in discesa la partita poi vinta 3-0.