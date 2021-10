Virtus Francavilla-Bari, le pagelle: giornata da dimenticare per tutta la squadra biancorossa

Primo pesante tonfo del Bari in campionato al cospetto di un Francavilla che doveva essere incerottato e che invece si è riscoperto in grado di battere la capolista pur con 9 importanti defezioni tra infortuni e squalifiche.

Prova negativa da parte di tutta la squadra biancorossa, in balia dei biancazzurri dalle prime fasi della partita e mai realmente pericolosi, se non nel finale con una doppia occasione per Citro, quando il risultato era ormai già ben indirizzato

Frattali 6: Subisce tre gol ma non può nulla su nessuna delle reti biancazzurre, anzi con qualche intervento come quello sul tiro dalla media distanza di Ventola, limita un passivo che poteva essere addirittura più pesante.

Maita 6: Stanco anche lui dopo tante partite da titolare, riesce ugualmente ad essere il più lucido della mediana biancorossa.

Citro 6: Entra per giocare l'ultimo quarto d'ora di partita e produce due brividi. Nella prima occasione, capitatagli a freddo, spreca una sorta di rigore in movimento calciando alto col suo piede da ottima posizione, mentre nella seconda colpisce l'incrocio dei pali con un colpo di testa.

Di Cesare 4,5: La scelta di schierarlo su un campo del genere era un rischio che puntualmente ha prodotto le sue conseguenze dannose. Nella mezz'ora in cui resta in campo soffre maledettamente Ekuban che lo brucia per l'1-0 e qualche minuto più tardi lo fa ammonire. Esce acciaccato.

Antenucci 5: Riproposto titolare si vede solo con un tiro ribattuto nel finale del primo tempo. Vaga per il campo alla ricerca di una posizione senza mai riuscire ad incidere, lasciando il campo a 20' dalla fine.

D'Errico 5: Probabilmente dopo tante partite di fila necessitava di un turno di riposo. Mai pericoloso e in grande difficoltà contro la pressione dei centrocampisti biancazzurri.

Mallamo 5: Troppo passivo in alcune fasi dell'incontro, la fotografia è il gol del 2-0 in cui si lascia scappare Caporale senza neanche provare a fermarlo.

Belli 4,5: Anche lui in enorme difficoltà sulla sua fascia di competenza. Mai visto soffrire così tanto in fase difensiva fino a questa partita in cui sono mancate anche le sue consuete proiezioni offensive.

Mazzotta 5: Mai una discesa ad accompagnare l'azione offensiva, dorme sul terzo gol dei padroni di casa.

Cheddira 5: Non si vede praticamente mai, anche lui probabilmente aveva le batterie scariche.

Virtus Francavilla-Bari 3-0: pagelle e tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Milli 6; Delvino 6,5, Idda 6,5, Caporale 7; Pierno 6,5 (89' Magnavita sv), Prezioso 6 (81' Mastropietro sv), Toscano 6 (66' Carella 6,5), Tchetchoua 6 (89' Gianfreda), Ingrosso 6,5; Ekuban 7; Ventola 7 (89' Dacosta). A disp.: Cassano, Negro, Feltrin, Padovano. All. Funaro (squalificato Taurino) 7.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 4,5, Di Cesare 4,5 (31' Celiento 5,5), Terranova 5,5, Mazzotta 5; Mallamo 5, Maita 6 (77' Bianco sv), D'Errico 5 (68' Simeri 5,5); Botta 5,5 (77' Citro 6); Antenucci 5 (68' Paponi 5,5), Cheddira 5. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Ricci All. Mignani

Arbitro: Maggio di Lodi

Assistenti: Cavallina - Dicosta

IV: Mirabella

Marcatori: 7' Ekuban (V), 27' Caporale (V), 71' Ventola (V)

Note - ammoniti Di Cesare, D'Errico, Botta, Terranova (B), Delvino, Prezioso, Toscano, Milli, Ingrosso (V). Recupero 2' pt, 6' st.