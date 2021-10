Virtus Francavilla-Bari 3-0: derby amaro per i biancorossi. Primo ko in campionato per Mignani

Dopo undici giornate crolla l'imbattibilità in campionato del Bari, sconfitto 3-0 nel derby in casa della Virtus Francavilla. A decidere la sfida della Nuovarredo Arena le reti segnate da Ekuban, Caporale e Ventola.

Partita a senso unico con i biancazzurri che hanno chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio colpendo al 7' e al 27'. Insufficiente la reazione del Bari, apparso in netta difficoltà dal punto di vista fisico dopo la terza partita in una settimana. Per la prima volta in stagione non hanno convinto pienamente alcune scelte di Mignani, a cui non è andato bene neanche il tentativo di raddrizzare le sorti dell'incontro a partita in corso: dopo essersi sbilanciati alla ricerca del gol per riaprire l'incontro, infatti, i biancorossi hanno incassato la terza rete della Virtus che ha chiuso definitivamente i giochi.

Un'occasione persa per i galletti, apparsi a corto di energie dopo il tour de force che ha incluso anche il derby col Foggia (dove già la squadra aveva dato segnali di scarsa brillantezza): mancato il possibile allungo sul Catanzaro, prossimo avversario nel big match del 30 ottobre al San Nicola, sconfitto 1-2 in casa dal Monopoli.

Dopo il primo passo falso stagionale nel campionato di Serie C, per Mignani si profila una settimana intensa. Archiviare in fretta la sconfitta, smaltirne le scorie e cercare di recuperare energie e uomini in vista della delicata partita di sabato pomeriggio (in diretta in chiaro in tv) contro i calabresi diventa è ora l'obiettivo primario del tecnico che in questo primo scorcio di torneo ha condotto il Bari al primo posto del Girone C, posizione che conserva con 24 punti, ancora a +4 sul Catanzaro.

Virtus Francavilla-Bari: la cronaca

La partita si sblocca dopo pochi minuti dall'avvio: al 7' la formazione di casa va in vantaggio grazie a Ekuban, lesto ad anticipare Di Cesare sul traversone da sinistra di Ingrosso, nulla da fare per Frattali che può soltanto raccogliere il pallone dal fondo della rete. La reazione del Bari tarda ad arrivare e la squadra di Mignani riesce a farsi pericolosa per la prima volta soltanto intorno al 17' con un colpo di testa di Terranova sul suggerimento di Botta, che finisce alto sopra la traversa. Fino a quel momento, l'incursione aerea del centrale di difesa è l'unica azione offensiva dei biancorossi che poco prima della mezz'ora incassano il raddoppio: azione travolgente di Caporale che scappa via sull'out sinistro lasciando sul posto i suoi marcatori, entra in area e fulmina Frattali con un sinistro a incrociare. Incassato il gol Di Cesare, già ammonito e vittima di un problema fisico è costretto ad abbandonare il campo al 31' lasciando il posto a Celiento. Al 37' si vede Antenucci che raccoglie un pallone destinato a Cheddira al limite dell'area e calcia ma la sua conclusione viene murata. Ancora pericolosi i padroni di casa al 41': questa volta ci prova Ventola dai 25 metri, destro ben indirizzato ma centrale, Frattali alza in corner. Dopo 2' di recupero le squadre tornano negli spogliatoi con il momentaneo doppio vantaggio dei biancazzurri.

La ripresa inizia con gli stessi protagonisti che avevano iniziato il primo tempo ad eccezione di Celiento, subentrato alla mezz'ora per l'infortunio di Di Cesare. Il Bari prova a prendere il controllo del gioco e ad andare subito in proiezione offensiva con Botta, l'incursione dell'argentino però viene chiusa sul nascere. Doppio cambio per il Bari al 68': dentro Simeri e Paponi per D'Errico e Antenucci e passaggio al 4-3-3 con Botta che si sistema sulla linea dei centrocampisti. La mossa offensiva di Mignani, tuttavia, non sortisce effetti, anzi la Virtus passa ancora, questa volta con Ventola, lesto a correggere in rete un tentativo maldestro di Carella e a beffare Frattali per la terza volta. Feriti, i biancorossi provano a reagire con un sinistro a giro di Botta al 73' ma il pallone termina sul fondo perdendosi largo di poco alla destra di Milli. Altro doppio cambio per il Bari: dentro Citro e Bianco per Botta e Maita. Proprio il neoentrato Citro si divora il potenziale 3-1 sparando alto da pochi passi un ottimo pallone capitatogli sui piedi dopo un contrasto vinto da Paponi. Nel primo dei 6' di recupero ancora protagonista Citro con un colpo di testa sul cross di Belli che si stampa sul palo.

Virtus Francavilla-Bari 3-0: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Milli; Delvino, Idda, Caporale; Pierno (89' Magnavita), Prezioso (81' Mastropietro), Toscano (66' Carella), Tchetchoua (89' Gianfreda), Ingrosso; Ekuban; Ventola (89' Dacosta). A disp.: Cassano, Negro, Feltrin, Padovano. All. Funaro (squalificato Taurino)

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Di Cesare (31' Celiento), Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita (77' Bianco), D'Errico (68' Simeri); Botta (77' Citro); Antenucci (68' Paponi), Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Ricci All. Mignani

Marcatori: 7' Ekuban (V), 27' Caporale (V), 71' Ventola (V)

Note - ammoniti Di Cesare, D'Errico, Botta, Terranova (B), Delvino, Prezioso, Toscano, Milli, Ingrosso (V). Recupero 2' pt, 6' st.