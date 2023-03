Virtus Francavilla-Monopoli, Ferrari: "Daremo il massimo per giocarcela e fare risultato"

Serie C Girone C

Terzo derby pugliese in questo marzo per il Monopoli, che domenica 26 sarà di scena alla Nuovarredo Arena per affrontare la Virtus Francavilla (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancoverdi cercano il riscatto dopo tre sconfitte consecutive, a seguito delle quali è arrivato l'esonero di Giuseppe Pancaro; l'obbiettivo è quello di guadagnare un posto per i playoff. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari, che come noto sarà alla guida della squadra fino al termine dell'attuale stagione.

Sulla sua nomina come tecnico del Monopoli: "Ci tengo innanzitutto a ringraziare mister Pancaro, lavorare con lui in questi mesi mi ha dato tanto sia a livello professionale che umano. La scelta della società su di me e mister Luigi Anaclerio è stata una scelta mirata, ci metteremo l'anima per arrivare agli obbiettivi prefissati. Tatticamente il modulo è l'ultimo dei problemi".

Sulla partita: "I numeri dicono che in casa la Virtus Francavilla ha fatto 36 punti, sappiamo che sarà una gara molto difficile. In questo girone puoi vincere o perdere con chiunque. Affronteremo una squadra forte, ma noi andremo lì per giocarcela mettendoci tutto l'impegno per portare a casa un buon risultato. Questo gruppo finora ha dimostrato grande professionalità".

Sulle condizioni della squadra: "Oltre agli squalificati De Risio e Giannotti non abbiamo a disposizione per infortunio Piccinni, Corti e Santaniello. In rifinitura abbiamo avuto qualche problemino, tutto è da valutare".