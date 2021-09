Virtus Mola, altra sconfitta in campionato: 3-1 del Manduria al Dimitri

Continua il periodo delicato della Virtus Mola, dopo l'eliminazione nella Coppa Italia di Eccellenza per mano dell'Ostuni in rimonta e il ko all'esordio in campionato contro l'Ugento: allo stadio Dimitri, nella seconda giornata del girone B, è arrivata un'altra sconfitta nella gara col Manduria. 3-1 il risultato finale,con i padroni di casa che in cinque minuti vanno già sul 2-0: Di Marco al 27' e Gomez al 32' incanalano la gara nel binario a loro favorevole. La Virtus Mola si fa vedere nella ripresa e accorcia le distanze con Amodio al 75' ma Turco, appena un minuto dopo, ad archiviare la pratica. Ultimo posto in classifica per i biancazzurri, che finora hanno segnato una sola rete subendone cinque.