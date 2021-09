Virtus Mola, arrivano le dimissioni del tecnico Buccolieri

Lello Buccolieri non è più l'allenatore della Virtus Mola. Buccolieri infatti ha rassegnato le dimissioni interrompendo di fatto il rapporto con la squadra. Lo scorso agosto era stato confermato alla guida della Virtus Mola.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Mola sulla propria pagina Facebook:

La Virtus Mola Calcio comunica che, a seguito delle sue dimissioni, si interrompe il rapporto tra la società e il mister Lello Buccolieri. Ringranziandolo per il lavoro svolto per la squadra, a lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.