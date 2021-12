Virtus Mola, tre punti fondamentali contro il Manduria: decisivo Sisto nel finale

La Virtus Mola ritrova la vittoria, la seconda totale in stagione finora, contro il Manduria, nel match andato in scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Castellana Grotte (a porte chiuse, per via dei lavori di riqualificazione della struttura). Si interrompe così la striscia negativa della formazione barese, reduce da due sconfitte consecutive contro Ostuni e Ugento. Ad aprire le danze è stato Goncalves per gli ospiti al 15', nel cuore dell'area di rigore; immediata la risposta dei padroni di casa che pareggiano i conti al 17' con Amoruso, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sempre durante un corner ariva la rete del definitivo 2-1: dopo una carambola il pallone finisce tra i piedi di Sisto che va a segno di destro (84'). La Virtus Mola si schioda dall'ultimo posto in classifica salendo a quota 10 punti.