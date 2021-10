Virtus Mola, pareggio scoppiettante a Gallipoli: 3-3 al fotofinish grazie a Loseto

Primo punto in campionato per i biancazzurri nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Nel primo tempo la formazione guidata da Angelo Sisto era andata in vantaggio per 2-0

Pareggio scoppiettante per la Virtus Mola, che allo stadio Antonio Bianco trova il primo punto del suo campionato contro il Gallipoli nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B. L'approccio alla gara degli ospiti è devastante: al 36' Guglielmi approfitta di un intervento non impeccabile del portiere Pino sul tiro di Portoghese ed insacca il pallone, poi lo stesso Portoghese (all'esordio con la maglia biancazzurra assieme agli altri neo-arrivati, il difensore Stella e il centrocampista Partipilo) raddoppia sul finale del primo tempo (46'). Il Gallipoli nella ripresa scende in campo con un rinnovato spirito e accorcia subito le distanze al 50' grazie al colpo di testa di Medina; al 75' è Maiolo a fare 2-2 su servizio di Solidoro. La Virtus Mola rimane spiazzata va addirittura sotto a causa del sigillo di Santomasi all'83': non finisce qui, perché Lucariello viene atterrato in area da Martinez e guadagna un rigore poi trasformato da Loseto (88'). É 3-3, la Virtus Mola resta all'ultimo posto in classifica assieme all'Ostuni.