Virtus Mola, sconfitta interna contro il Sava

Battuta d'arresto interna per la Virtus Mola, che è stata battuta dal Sava per 1-0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Castellana Grotte. La gara non ha regalato particolari emozioni, anche se il livello dell'agonismo è stato abbastanza alto: a decidere la sfida, al 40', è stata la rete di Hakiki. Entrambe le formazioni hanno finito la partita con un espulso a testa, Difino per i padroni di casa e Cimino per gli ospiti; la Virtus Mola cade dopo due pareggi consecutivi e resta a fermo a quota 16 punti scendendo all'ultimo posto in classifica.