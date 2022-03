Battuta d'arresto per la Fesca Bari Women: la Vis Mediterranea Soccer passa per 3-1

Girone C

Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Catania, è arrivata un'altra battuta d'arresto per la Fesca Bari Women, allo stadio Gigino Leo contro la Vis Mediterranea Soccer. È stata la tredicesima sconfitta stagionale incassata dalle giallonere: 3-1 il finale, con reti di Mazza, Olivieri e Cuomo per la Vis, mentre è stata Trotta a firmare il gol della bandiera per la formazione ospite; nel finale di partita, al 75', Ceci si fa parare un rigore che poteva riaprire la conteas. La Fesca Bari resta così ferma al penultimo posto a quota 6 punti. Nel prossimo turno è previsto il match casalingo contro il Trastevere Calcio.