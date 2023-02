Viterbese-Monopoli, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti per la gara Viterbese-Monopoli, in programma domenica 5 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo e valevole per la 26^ giornata del Campionato di Serie C.

È possibile acquistare il tagliando presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e online dal sito www.vivaticket.com, fino a sabato 4 febbraio alle ore 19.00.

Il costo del tagliando è di 10,00€ più i diritti di prevendita.

PUNTI VENDITA VIVATICKET A MONOPOLI:

Punto SNAI Monopoli, Via Lepanto, 103A Monopoli (BA), tel: 080 746060.

Tabaccheria Allegretti Vito Largo Plebiscito, 16 Monopoli (BA), tel: 080 930623.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli