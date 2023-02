Viterbese-Monopoli, Pancaro: "Ci aspetta una gara dura, dobbiamo giocare con aggressività"

Serie C Girone C

Il Monopoli vuole calare il poker. Domenica 5 febbraio i biancoverdi saranno impegnati allo stadio Rocchi nel match contro la Viterbese (ore 14:30), un'occasione buona per poter raccogliere la quarta vittoria consecutiva. Dopo aver battuto il Picerno nel posticipo dell'infrasettimanale, in vista c'è un'altra sfida delicata con in palio punti importanti in ottica salvezza e playoff; a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "Ho visto le ultime due partite della Viterbese, non è una squadra morta anzi, in questi match ha raccolto poco rispetto a quello che mostrato in campo. So che ci aspetta una partita davvero difficile. Nelle ultime partite hanno utilizzato il 3-5-2, in base al recupero della squadra vedremo se variare il sistema di gioco. Pinto? Può fare sia il terzino sinistro che il braccetto in una difesa a tre. Santaniello? La mia sensazione è che abbia bisogno ancora di lavorare, sta bene. Proveremo a fare una partita aggressiva".

Sulle prospettive del campionato: "Il quinto posto? Non firmo mai per niente, sono ambizioso e punto al massimo. In questo momento dobbiamo fare più punti possibili, ci sarà tempo per questi discorsi.

Sulle condizioni della squadra. "La terza partita in una settimana è sempre quella più complicata, vedremo come hanno recuperato i ragazzi. Poi farò le mie valutazioni, mi prendo ancora un po' di tempo".