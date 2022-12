Vittoria di carattere del Team Altamura: Nardò rimontato e battuto per 2-1

Allo stadio D'Angelo il Team Altamura allunga ulteriomente la striscia di risultati utili consecutivi, ora arrivata a quota undici: i biancorossi infatti hanno avuto la meglio sul Nardò, in rimonta, per 2-1. A seguito della rete del vantaggio firmata da Dambros al 21' (ancora a segno dopo il gol messo a segno contro il Barletta nello scorso turno), i padroni di casa sono andati per due volte a segno nella seconda parte della ripresa: decisivi i gol di Dipinto al 69' e di Sosa all'81'. Il Team Altamura sale a 31 punti in classifica (tanti quanti quelli del Brindisi) rimanendo nelle zone alte della classifica, al quarto posto.