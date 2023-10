Vittoria pesante per il Molfetta Femminile: battuto il Crotone per 2-0

Serie C femminile Girone C

Con due reti d’autore firmate nella ripresa da Flavia Petruzzella e Francesca Fiore, le ragazze della Molfetta Calcio cancellano la sconfitta di sette giorni fa ed escono dalle sabbie mobili della zona play-out. Una vittoria, contro il Crotone, cercata dalle “guerriere” biancorosse per tutta la gara. Una gara dal doppio volto per le biancorosse dove a scandire il cambio di ritmo è stato la fine dei primi 45 minuti e l’inizio dei secondi.

Nel primo tempo è la Molfetta Calcio Femminile ad andare costantemente alla ricerca della rete, ma risulta imprecisa sotto porta; il secondo tempo è, invece, di quelli giocati con il cuore e la voglia di conquistare i tre punti per muovere la classifica. Si intuisce dai secondi iniziali che la gara non sarà delle più facili, quando Pellegrini al primo mezzo giro di cronometro ci prova, ma la palla è fuori dallo specchio della porta. Sul capovolgimento di fronte l’estremo difensore biancorosso fa scaldare le mani della tribuna, affollatissima, quando con una scelta di tempo esce e blocca la sfera sui piedi di Monterosso, involata dalla tre quarti biancorossa. La voglia di sbloccare il risultato è tanta da parte della Molfetta Calcio Femminile che prova a scardinare la difesa degli ospiti. Ci riprova Petruzzella dalla fascia e poi Pellegrini e Fiore, ma l’estremo portiere gialloblu si fa trovare pronta. Al 33’ della prima frazione di gioco è Silvia Stella a salire sugli scudi salvando la porta con un intervento straordinario e mettendo in corner una punizione magistralmente battuta dal limite. Con il risultato bloccato sullo 0-0 si va al riposo.

Il Molfetta, rientra sul rettangolo con la voglia di portare a casa i tre punti, ma anche con la voglia di far bene rispetto ai primi quarantacinque minuti. Dal brutto anatroccolo a principessa il passo è breve: dopo due minuti è Vittoria Rotondo servita da Petruzzella a provarci con il portiere crotonese ancora pronto a bloccare. Al quarto d’ora, il “Poli” esplode quando la stessa Flavia Petruzzella, al volo dal limite dell’area, indovina l’angolo sbloccando cosi il risultato. La partita cambia volto, le biancorosse vogliono metterlo in cassaforte il risultato, ma prima ci pensa Stella a salvare il risultato su un tiro insidioso di De Martino. E’ ancora Petruzzella a sfiorare il raddoppio: la punta biancorossa s’invola ed è il portiere Barretta, ottima la sua prova, ad uscire d’istinto bloccando la sfera. Al 30’ arriva il gol della sicurezza con Francesca Fiore che da fuori area, con una perla, mette al sicuro il risultato. Il Molfetta amministra e non spreca difendendo il 2-0 che al triplice fischio finale diventa definitivo. Un risultato dal grande valore: consegna alle biancorosse tre punti preziosi in classifica e una settimana tranquilla che permetterà di preparare al meglio la trasferta di domenica prossima contro il Frosinone al Campo Comunale di Ferentino.

Soddisfatte nel post partite le due marcatrici della giornata, Petruzzella e Fiore. «Un gol merito di tutte le compagne arrivato probabilmente troppo tardi rispetto alle occasioni create – ha affermato la prima – non bene il primo tempo, ma direi soddisfacente il secondo grazie al quale siamo riusciti a trovare i 3 punti». «Non ci siamo disunite dopo un primo tempo difficile e con determinazione abbiamo raggiunto questa vittoria che ci permetterà di preparare al meglio i prossimi impegni» – ha sottolineato la seconda. Non si è sottratto al commento della gara il mister Vincenzo Petruzzella. «Non bene il primo tempo, con una squadra lunga, con più di due tocchi e con le ragazze che non riuscivano a cercarsi al meglio – ha precisato – mentre nel secondo tempo, la determinazione e la forza del gruppo hanno fatto vedere la vera Molfetta Calcio Femminile. Per quello che riguarda la classifica sapevamo benissimo da inizio stagione le zone in cui avremmo costantemente navigato. Con un filotto di partite soddisfacenti si è in grado di venir fuori da quelle zone più pericolose. Adesso testa al Frosinone con l’obiettivo di centrare i primi punti in classifica fuori casa».

Molfetta – Crotone 2-0 (0-0)

Reti: 15 pt Petruzzella, 30 st Fiore

Molfetta Calcio: Stella, Lippolis, Cantatore, Ladisa, Di Grumo, Pellegrini ( dal 44 st Alfonso), Pellegrini ( dal 33 st Messina), Fiore (dal 44 st De Musso) Sgaramella, Carlucci (dal 13 st Cimadomo) Petruzzella ( dal 44 st Capriati). All. V. Petruzzella In Panchina: Lerario, Giacomelli, Lamartira, Pallara.

Crotone: Barretta, La Malfa, Vitale (dal 33 st Coppola R.), D’Aquino, Vetere, Vona, Di Rodi (dal 22 st Mancuso), De Santis (dal 33 st Scicchitano)Magnolia, Fera, Monterosso, All. Cursio. In Panchina: Coppola G., Colurcio.

Arbitro : Matteo Cavacini di Lanciano

Assistenti: Leonardo Grimaldi di Bari, Giuseppe Grimaldi di Bari

Note: Giornata Primaverile, terreno in buone condizioni. Ammoniti: La Malfa (c)

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta Femminile