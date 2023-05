Žužek: "Ho scelto Bari per salire di livello. Stones del City il mio modello"

Finora non ha avuto moltissimo spazio per mettersi in mostra, limitato dalla seconda giovinezza di capitan Di Cesare, eppure ?an ?u?ek è stato più volte definito il "futuro" della difesa del Bari, sia da Mignani, sia da Polito.

E nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa (13 apparizioni in B, 1 in Coppa Italia), come lunedì scorso col Cittadella, lo sloveno non ha tradito le attese dimostrandosi un centrale affidabile.

Nel suo incontro con la stampa, ?u?ek ha iniziato raccontando l'impatto col calcio italiano: "Mi piace molto ma è totalmente diverso a quello sloveno. È più tattico e più fisico. I primi mesi sono stati più difficili per me, adesso invece penso che le cose vadano meglio. Ho dimostrato di poter stare a questi livelli".

Su chi gli sta facendo da mentore: "Difendere in Italia è difficile, il capitano Valerio Di Cesare mi aiuta molto. Parla bene l’inglese e ha tanta esperienza. Sono felice di poter imparare da lui, ma anche Vicari è un difensore molto forte e mi dà una mano".

Su come vive il fatto di non essere un titolare: "Tutti i giocatori vorrebbero giocare sempre, ma so che in questo momento non è possibile perché Di Cesare e Vicari stanno giocando alla grande. Io sono felice per ogni opportunità che mi concede il mister e provo a sfruttarle al meglio".

Sul pari col Cittadella: "Peccato per il risultato. Li avevamo studiati, sapevamo che non ti lasciano giocare da dietro. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo, ma ci siamo difesi bene. Dovevamo essere più concreti in attacco".

Ma a chi si ispira ?u?ek? "Mi piace molto il Manchester City, guardo a John Stones come modello riferimento, per me è il migliore al mondo al momento".

Sulla differenza di rendimento in casa e trasferta: "Non credo che questo rappresenti un problema in ottica play-off. Siamo forti, giochiamo bene, siamo stati costanti per tutto il campionato, questa è la cosa più importante".

?u?ek ha risposto anche su cosa apprezza della cultura italiana e di Bari: "Molto simile a Capo d'Istria ma più grande. Il cibo italiano è buonissimo, ho provato la focaccia, il polpo crudo, le orecchiette".

Sulla trattativa che in estate lo ha portato al Bari: "Ho accettato immediatamente, senza nessun indugio. Per me è un'opportunità grande per salire di livello e io voglio arrivare in alto".

In biancorosso il difensore sloveno ha trovato una pressione sicuramente maggiore rispetto alle stagioni vissute in patria: "La pressione qui è certamente più alta che in Slovenia. Qui lo stadio e i tifosi sono incredibili. Dalle mie parti nessuno ti saluta o ti ferma per strada, però per me è bello".

A Koper ?u?ek era il capitano, uno dei leader della squadra. Cosa lo ha spinto a rimettersi totalmente in gioco e a ripartire dalla panchina: "Ricominciare da zero per me non è stato un problema perché io voglio imparare, voglio arrivare in alto livello possibile, mettermi alla prova".

Il 26enne di Lubiana conosce anche altri calciatori sloveni che giocano in Italia: "Uno che conosco è Bijol dell'Udinese ci ho giocato insieme nell'under 21 in nazionale, e poi ovviamente Ilicic che è tornato al Maribor. Ma ci sono stati altri calciatori sloveni molto bravi che hanno giocato qui".

In passato lo sloveno ha dimostrato di avere una certa confidenza col gol, che in Italia ancora gli manca: "Speriamo arrivi presto, nelle ultime due stagioni ho fatto qualche gol al Koper (7 in 97 apparizioni ndr)".

In passato ?u?ek ha giocato anche da vertice basso del centrocampo: "Non ho nessun problema a interpretare altri ruoli, gioco dove l'allenatore mi vuole. Ho giocato in mezzo 3-4 anni fa. Sono a disposizione, anche per andare in porta (ride ndr). Vice Maiello? Il mister ancora non mi ha provato in quel ruolo".