Bari: definite le cessioni in prestito di Bolzoni e Nannini al Lecco

Le prime operazioni di mercato ufficiali del Bari sono in uscita: nel pomeriggio il club biancorosso ha definito le cessioni in prestito di Francesco Bolzoni e Cosimo Nannini al Lecco. Per il centrocampista classe '89, si tratta di un ritorno nel club in cui ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione, mentre per il laterale, di dieci anni più giovane, si tratta della seconda esperienza in prestito dopo l'annata trascorsa al Piacenza.

Vicini alla definizione ma non ancora ufficiali gli affari che riguardano Cristian Andreoni, laterale svincolatosi dall'Ascoli, e Leonardo Candellone, attaccante di proprietà del Torino che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Pordenone. Proprio col club friulano potrebbe profilarsi un'altra operazione, ovvero lo scambio tra il laterale dei pugliesi Filippo Berra e il fantasista italo-brasiliano Lucas Chiaretti.