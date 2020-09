Bari, continuano i movimenti di mercato in uscita: via Schiavone e Terrani

Dopo il tris di acquisti di ieri che ha visto approdare a Bari, Celiento, De Risio e D'Orazio, i biancorossi hanno definito due operazioni in uscita. La prima, anche se non ancora ufficializzata (ma di fatto ufficiosa dopo il messaggio d'addio scritto sulla lavagna dello spogliatoio biancorosso) riguarda Andrea Schiavone, che si accaserà alla Salernitana. La seconda, invece, è ufficiale e riguarda Giovanni Terrani, giovane fantasista ceduto in prestito secco al Como, nonostante in un primo momento sembrasse a un passo dalla Carrarese. Il prossimo a lasciare Bari sarà Filippo Costa, che finirà all'Entella.

