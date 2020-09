Bari, Folorunsho ceduto alla Reggina. Anche Costa ai saluti

Altra giornata importante in casa Bari: dopo la presentazione delle maglie, il club biancorosso ha conosciuto anche quale sarà la sua prima avversaria in campionato. La Lega Pro, infatti, ha diramato i calendari dei tre gironi: i galletti partiranno dalla vicina Francavilla dove affronteranno la Virtus in un derby che l'anno scorso finì con la vittoria degli imperiali.

Intanto continua a muoversi il mercato: in giornata è stata definita la cessione in prestito alla Reggina di Michael Folorunsho. "La SSC Bari - si legge sul sito dei galletti - comunica di aver ceduto alla Reggina 1914, con il benestare dell’SSC Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho con la formula del prestito su prestito". Prossimo alla cessione anche Filippo Costa che si è allenato a parte per scelta tecnica: l'esterno dovrebbe finire alla Virtus Entella.