Bari: in attesa di Cianci, ceduto Corsinelli in prestito al Novara

Sono ore frenetiche in casa Bari per via degli ultimi giorni di mercato. Se la squadra e lo staff tecnico sono concentrati sulla preparazione della prossima sfida in casa del Teramo, un appuntamento di cruciale importanza per continuare a tenere il ritmo della Ternana, il ds Romairone è impegnato nella definizione delle ultime operazioni di mercato.

In questo momento la principale trattativa riguarda il passaggio in biancorosso di Pietro Cianci, attaccante di proprietà del Teramo in prestito al Potenza che dovrebbe arrivare a Bari in prestito con un indennizzo economico per il Potenza e prenderebbe il posto di Adriano Montalto, ceduto alla Reggina.

La società dei De Laurentiis, tuttavia, lavora anche in uscita: nelle scorse ore è stato definito il passaggio in prestito secco al Lecco di Francesco Corsinelli, esterno che finora aveva trovato pochissimo spazio con Auteri. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, il Bari sarebbe alla ricerca di un altro esterno da impiegare sulla corsia sinistra, un profilo che potrebbe arrivare da una squadra di Serie B.

Bari: Corsinelli al Novara

"SSC Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con il Novara Calcio per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe '97 Francesco Corsinelli".