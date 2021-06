Bari, definita la prima cessione ufficiale: D'Orazio a titolo definitivo all'Ascoli

Il mercato si aprirà ufficialmente soltanto il 1° luglio ma il Bari ha già reso ufficiale la prima operazione in uscita: saluta a titolo definitivo Tommaso D'Orazio, laterale mancino che si accasa all'Ascoli a titolo definitivo.

Arrivato in Puglia la scorsa estate a parametro zero dal Cosenza, D'Orazio non è riuscito a lasciare il segno in biancorosso, anzi dopo soli 6 mesi è stato ceduto in prestito proprio all'Ascoli che ne deteneva un diritto di riscatto, poi non esercitato per rinegoziare l'acquisto col Bari a cifre diverse.

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'Ascoli Calcio 1898 FC per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del terzino classe '90 Tommaso D'Orazio, con la formazione marchigiana dallo scorso gennaio. Grazie Tommaso, in bocca al lupo".

Queste le parole con cui i biancorossi hanno annunciato la partenza dell'esterno abruzzese. Sul piede di partenza anche Matteo Ciofani che nelle prossime ore dovrebbe firmare un biennale con il Modena.