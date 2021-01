Bari, ecco le prime ufficialità: presi Rolando e Sarzi Puttini, Simeri e D'Orazio all'Ascoli

Rolando in prestito dalla Reggina con obbligo di riscatto in caso di promozione, Sarzi Puttini scambio con D'Orazio in prestito secco. Simeri via in prestito con diritto di riscatto per l'Ascoli