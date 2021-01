Bari, Zaccaria Hamlili ceduto in prestito al Gubbio

Continua a lavorare sul mercato la dirigenza del Bari, anche in uscita. Il club biancorosso ha da poco ufficializzato il passaggio in prestito di Zaccaria Hamlili al Gubbio, compagine del Girone A di Serie C. Fuori dalle scelte del tecnico sin dall'inizio della stagione, il centrocampista tra i protagonisti della risalita tra i professionisti dei Galletti, si trasferisce altrove per cercare spazio con la formula del prestito secco che dunque lo vedrà tornare in biancorosso al termine della stagione.

"SSC Bari - si legge in una nota sul sito del club - comunica di aver raggiunto l’accordo con l'A.S. Gubbio 1910 per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe '91 Zaccaria Hamlili".