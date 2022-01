Bari: Lollo in prestito al Legnago libera un posto in lista. Pressing per Maiello

Serie C Girone C

Ancora un'operazione in uscita per il Bari in questa sessione di calciomercato invernale: il club biancorosso ha comunicato di aver ceduto in prestito Lorenzo Lollo al Legnago Salus.

Si tratta di una notizia importante poiché l'uscita del centrocampista che il Bari aveva prelevato dal Carpi, libera un posto nella lista dei 24 per il campionato, aprendo le porte all'inserimento di un nuovo acquisto. In tal senso, nelle ultime ore, il direttore sportivo dei galletti Ciro Polito è in forte pressing su Raffaele Maiello, centrocampista di proprietà del Frosinone nato nel 1991.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Maiello ha esordito in A con gli azzurri ma ha trascorso la maggior parte della sua carriera tra i cadetti con Crotone, Ternana e Frosinone. In mezzo anche una stagione e mezza in Serie A con l'Empoli. Interprete versatile in grado di agire in più ruoli del centrocampo, è lui il rinforzo di categoria superiore individuato dalla dirigenza biancorossa per aggiungere qualità ed esperienza alla mediana a disposizione di Mignani.