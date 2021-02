Bari, nessun colpo dell'ultim'ora: il calciomercato invernale si chiude senza botti

Si è conclusa una sessione di riparazione che ha visto i biancorossi attivi soprattutto in uscita: via tra gli altri Simeri, D'Orazio, Montalto e Hamlili, entrano Rolando, Sarzi e Cianci

Si è da poco chiusa la sessione di calciomercato invernale della stagione 2020-2021. I tifosi del Bari che sognavano un colpo last minute dovranno rassegnarsi poiché le ultime ore della finestra di riparazione si sono concluse senza sorprese.

In questo mese di mercato i biancorossi hanno pensato principalmente a sfoltire la rosa: via Simeri e D'Orazio, finiti all'Ascoli in prestito, ceduti a titolo definitivo Adriano Montalto alla Reggina e Peppe Esposito alla Juve Stabia. Poi altre operazioni in prestito come Corsinelli al Novara, Hamlili al Gubbio, e i giovani Liso e Polichetti mandati a fare esperienza in D a Union San Giorgio Sedico e ACR Messina.

Soltanto tre i volti nuovi: Gabriele Rolando, in prestito con diritto di riscatto dalla Reggina, Daniele Sarzi Puttini in prestito secco dall'Ascoli e Pietro Cianci dal Teramo (risolto il prestito al Potenza, col Bari che ha comprato Romero a titolo definitivo dalla Juve Stabia girandolo in prestito ai lucani con obbligo di riscatto in caso di salvezza).

Martedì mattina alle 12:30 è attesa la conferenza stampa del direttore sportivo Giancarlo Romairone che commenterà le operazioni svolte dalla società e parlerà del momento della squadra dopo la batosta di Teramo, risultato che sembra aver definitivamente messo fine alle speranze di riprendere la Ternana.