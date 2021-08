Bari, pari senza reti nell'allenamento congiunto col Molfetta. Preso Polverino

Prosegue la preparazione dell'esordio stagionale, in Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria. Contratto annuale per il portiere classe '97 ex Juve Stabia e Sicula Leonzio

Si avvicina il momento dell'esordio stagionale per il Bari, previsto per sabato sera alle 21:00 al San Nicola contro la Fidelis Andria, nel derby valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.

La squadra di Mignani prosegue nella preparazione del match casalingo contro i federiciani e ieri si è misurata in un allenamento congiunto con i dilettanti dell'ASD Molfetta. Nonostante vari spunti offensivi interessanti e una rete annullata ad Antenucci per fuorigioco, il test è terminato senza reti. Poco male, perché per i biancorossi al momento contra soprattutto mettere minuti nelle gambe e trovare il ritmo partita in vista dell'inizio di stagione, in particolare della prima di campionato prevista nel posticipo di lunedì 30 agosto sul campo del Potenza.

Sul fronte del calciomercato, intanto, da segnalare un nuovo arrivo: contratto annuale per il portiere Emanuele Polverino, classe 1997 ex Juve Stabia e Sicula Leonzio, che si lega ai biancorossi fino al giugno 2022. Una mossa che con grande probabilità precede la partenza dell'altro portiere di riserva, Davide Marfella. Dopo D'Errico, Cheddira, Belli, Mazzotta e Botta, sesto acquisto del ds Ciro Polito, sempre alle prese col difficile compito di trovare una sistemazione al nutrito numero di elementi della rosa fuori dai piani dello staff tecnico.