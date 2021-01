Bari, c'è la firma di Cianci. Romero al Potenza, Esposito alla Juve Stabia

Il club biancorosso ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante di proprietà del Teramo che era in prestito a Potenza. Ai lucani va Romero in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Pietro Cianci ha firmato col Bari. L'attaccante del Teramo, che era in prestito al Potenza, ha terminato anticipatamente il suo accordo con i lucani con il placet del club proprietario del cartellino, per accasarsi in prestito fino a fine stagione alla squadra della sua città.

Per arrivare a Cianci, fino allo scorso turno capocannoniere del Girone C (poi scavalcato dal suo nuovo compagno di squadra Mirco Antenucci) il Bari ha acquistato a titolo definitivo dalla Juve Stabia l'attaccante '92 Niccolò Romero, girato subito in prestito al Potenza, con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Il club biancorosso, inoltre, ha ceduto a titolo definitivo alle Vespe il difensore Giuseppe Esposito che non era inserito nella lista dei calciatori arurolabili per il campionato. Definita anche la cessione in prestito del giovane Matteo Polichetti ai dilettanti dell'ACR Messina.